Repercusiones de la marcha a favor de Cristina Kirchner

¿Tiene reemplazante?.- El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, no descartó asumir el rol de la ex mandataria como candidato a legislador en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. El referente de La Cámpora señaló: “Cuando uno tiene conducción, como es mi caso, está siempre preparado para asumir los roles que haya. Igual tenemos compañeros y compañeras que pueden llevar adelante esa candidatura mejor que uno. No hay principios milagrosos, si tiene que haber hombres y mujeres con una firme convicción de asumir lo que son los intereses de la mayoría“.