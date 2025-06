Consultoras y bancos mejoraron sus pronósticos: a cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, sostuvo que el dólar oficial podría empezar a moverse más tras la estacionalidad favorable de la cosecha y con el avance de la campaña electoral. No obstante, subrayó que la cotización se mantendría dentro de la banda de flotación establecida por el Gobierno. Sobre la inflación, advirtió: “De ahora en adelante podría volverse más difícil seguir bajando desde estos niveles, aunque no es imposible. La tendencia es decreciente, aunque el camino no sea lineal mes a mes”, consignó Ámbito.