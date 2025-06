El dólar oficial anotó su mayor caída en un mes: cotizó a $1.185 en el Banco Nación

“La flotación implica que el tipo de cambio se determina por oferta y demanda. Las reservas del BCRA no se necesitan para mantenerlo”, explicó con una metáfora simple: “Salgo a la plaza con una chomba que dice ‘tengo pesos, quiero dólares’ y me cruzo con alguien que dice ‘tengo dólares, quiero pesos’. Así funciona, mientras no se dispare hacia $1.400 o caiga a $1.000”.