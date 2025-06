¿Cómo identificar una nueva forma de abuso emocional, el Gaslighting y qué deben hacer las victimas?

Te cuestionas tus ideas o acciones constantemente. Te preguntas si eres demasiado sensible muchas veces al día. Siempre te estás disculpando: a tu padres, a la pareja, al jefe. Te preguntas por qué no eres feliz, si aparentemente están pasando tantas cosas buenas en tu vida. Constantemente ofreces excusas a tus familiares o amigos por el comportamiento de tu pareja. Te ves a ti mismo reteniendo u ocultando información para no tener que explicar o dar excusas a parejas o amigos. Empiezas a mentir para evitar que te cambien de realidad. Te cuesta tomar decisiones, incluso aquellas simples. Sientes que no puedes hacer nada bien. Te preguntas si estás siendo lo suficientemente buena hija/amiga/empleada/novio/a constantemente

Qué hacer si te hacen Gaslight

1. Confía en tu intuición

Si algo no te cierra, prestá atención a esa sensación y analizá qué detalles no encajan. Tu experiencia es válida y muchas veces tiene más peso que las explicaciones ajenas. En una relación, la comunicación es responsabilidad compartida, no deberías forzarte a entender todo si el mensaje no fue claro.