El caso Alberdi: ¿por qué la Justicia Federal investiga a Campos y a la legisladora Figueroa?

No es la primera vez que Roldán aparece en un caso polémico. Su ex mano derecha, Carlos “Kokoz” Rodríguez, está detenido en la cárcel de la localidad salteña de Orán por el doble crimen de dos ciudadanos bolivianos, un crimen que tiene tintes narcos. El escándalo del audio se desató dos días después de que en Alberdi detuvieran a dos jóvenes transportando un kilo de cocaína. Uno de los detenidos por los hombres de la Didrop Sur fue identificado como Rodrigo Campos, que no tiene parentesco con el intendente, pero siempre se mostraba con el ex empleado municipal detenido en “La Linda”, el cual seguiría cobrando su sueldo. El fiscal Vehils Ruiz cree que existiría alguna vinculación en estos casos, más aún si se tienen en cuenta las denuncias de Giménez que lo individualizan como uno de los integrantes de la “patota” que amenazaba con denunciarlo.