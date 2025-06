Justicia para todos y todas: la sociedad y el valor del fallo que condenó a Cristina

No se puede arriesgar sobre qué cantidad de personas quedaron atrapadas en el medio o directamente no participaron de la divisoria de aguas, ya sea por ignorancia o por pudor y se quedó mirando desde afuera. Tampoco saber si el tiempo hará que los que estaban en las puntas se acomoden hacia el centro y contribuyan a rellenar el agujero. Lo que sí hubo fue una tercera posición, minoritaria quizás, pero atendible, que fue más allá de aquellos corazones calientes de partidarios y detractores, Son quienes reconocen como ejemplificadora la decisión de la Corte, pero que sostienen que la aplicación de la pena no debería ensañarse con una expresidenta de la Nación, no por ella ni por lo que se le ha probado, sino por la investidura del cargo que ostentó.