La condena a Cristina: “Debemos respetar el pleno funcionamiento de las instituciones”, dijo Jaldo

“Nos hemos solidarizado con nuestra presidenta del Partido Justicialista (PJ)”, expresó el tranqueño en rueda de prensa, en línea con las declaraciones que había brindado esta semana. En ese sentido, destacó que Cristina Kirchner además “es ex Presidenta de la República Argentina (entre 2007 y 2015) y ha sido vicepresidenta (entre 2019 y 2023)”. “Pero también tenemos que decir que en un sistema democrático debemos respetar el funcionamiento pleno de las instituciones; es decir que a los fallos judiciales se lo puede apelar, se pueden tomar un montón de medidas, lo que no se puede hacer es no respetarlos, porque sería no respetar un poder del Estado”, sostuvo el gobernador.