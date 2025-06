El precio del petróleo sube después del ataque de Israel sobre Irán

Durante la madrugada del viernes, la agencia Reuters reportó que el alza del precio del petróleo llegó a rondar el 9%. Los futuros del crudo Brent subieron U$S 6, alcanzando los U$S 75,36 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó U$S 6,16 hasta situarse en U$S 74,20. Por su parte, AFP indicó que el aumento llegó al 12%, dejando en evidencia la volatilidad generada por el conflicto entre Israel e Irán.