"La motosierra al Hospital Garrahan es un ataque a Tucumán", denunció el legislador Ernesto Gómez Rossi

En ese sentido, advirtió que el recorte al Hospital Garrahan forma parte de una lógica de desmantelamiento del Estado que impacta de lleno en las provincias del interior. “Nos dicen que no tiene que haber inversión pública en obras para tener infraestructura y generar empleo; que no tiene que haber salud y educación públicas de calidad, que está bien que la mitad de los trabajadores ocupados estén en la informalidad, que los jubilados no lleguen a fin de mes. Siguen festejando la motosierra en un país que tiene el 40% de su población en la pobreza”, denunció.