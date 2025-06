Leda Valladares y una descollante personalidad

Hacia 2018 el entonces vicedecano de Filosofía y Letras, Santiago Bliss, tuvo la idea de recuperar la obra de algún escritor o escritora cuya obra fuera difícil de conseguir. Inmediatamente pensé en Leda, porque me parecía que, dado que ella había relegado su propia obra para difundir el canto ancestral, era justo e importante que se difundiera. Si bien la propuesta inicial por distintos motivos no se concretó, fue el motivo por el que me puse a trabajar en este libro.