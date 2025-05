La mejor rutina de solo tres ejercicios para fortalecer tus rodillas

El ejercicio antes que los medicamentos

“La gente piensa que el entrenamiento de fuerza les dañará las rodillas o les provocará más lesiones”, dijo Leada Malek, fisioterapeuta de San Francisco especializada en medicina deportiva y autora de Estiramientos a The New York Times. Pero en realidad no es así, dijo. La clave está en encontrar movimientos que puedas hacer sin dolor intenso y aumentar gradualmente tu fuerza y amplitud de movimiento.