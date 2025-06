Descubrí por qué caminar en la playa, mirar el horizonte y escuchar las olas puede cambiar tu estado mental

Catherine Kelly, autora de "Blue Spaces: How and Why Water Can Make You Feel Better", atribuye esta reacción al impacto visual del horizonte costero. “Nos invita casi automáticamente a mirar hacia la lejanía. Esa perspectiva ayuda a relativizar los problemas y a sentirnos parte de algo más grande”, declaró Kelly en diálogo con National Geographic. La literatura científica indica que el asombro favorece la reducción del estrés, refuerza el sentido de propósito y estimula comportamientos altruistas.