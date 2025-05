Dónde están los lotes fiscales con casas en La Quebradita

En el plano, sin embargo, no está marcado el padrón 682.474, que cuenta con casi 43.000 metros cuadrados y está ubicado en las cercanías de la avenida San Martín (conocida popularmente como “la calle del hospital”) y la ruta 307. Según el informe catastral, esas tierras figuran como un terreno reservado para espacio verde y para las escorrentías de agua. Se asentó, no obstante, que el predio hoy está alambrado y que se edificó allí una casa grande con vista al espejo de agua. Se destacó, a su vez, que la Dirección de Catastro informó que el lote pertenece al Gobierno y que en el Registro Inmobiliario no se puede acceder al padrón.