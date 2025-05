De película: el amor qué convirtió a Mónaco en un ícono del lujo

El matrimonio significó también el retiro definitivo de Grace de su carrera cinematográfica. Si bien Alfred Hitchcock intentó tentarla en 1962 para protagonizar Marnie, Rainiero no lo permitió. Hitchcock no había sido un director más: fue su mentor artístico y el gran impulsor de su carrera. Con él filmó tres de sus películas más icónicas —Rear Window (La ventana indiscreta), Dial M for Murder (Crimen perfecto) y To Catch a Thief (Atrapa a un ladrón)— y él mismo la definía como su musa ideal.