El Gobierno nacional quiere que se pueda pagar en dólares y en cuotas con tarjetas de crédito

No obstante, el debin tiene una gran diferencia con la tarjeta de crédito: no hay intermediación financiera. Es decir, el comercio asume el riesgo de que el cliente no tenga fondos al momento del débito. “Es una operatoria riesgosa: el producto se entrega, pero el cobro depende de que haya plata en la cuenta”, comentó una empresa del sector de medios de pago.