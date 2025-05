Esto es lo que no debés hacer si te levantás en medio de la noche

La regla general para dormir es levantarse de la cama entre 15 y 20 minutos después de despertarse, si no puede volver a dormirse. La idea es levantarse e ir a otra habitación a realizar una actividad relajante, como leer un libro no muy estimulante o escuchar música suave, con la luz más tenue posible. Luego, volver a la cama solo cuando sienta somnolencia de nuevo.El razonamiento: De esta manera no empezarás a asociar tu cama con la falta de sueño .