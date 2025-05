Milei calificó de "llorón" a Macri y profundizó la crisis entre el PRO y La Libertad Avanza

Desde el tradicional desayuno del PRO en el Café Tortoni, en Capital Federal, Macri calificó el video como “una cosa de loquitos” y apuntó directamente contra La Libertad Avanza (LLA). “Esto no les va a funcionar. Lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, sino gente equilibrada”, dijo, visiblemente molesto. Afirmó también que “rompe todas las reglas” que se use tecnología para manipular el voto e insistió en que se trató de un intento de fraude electoral.