El campo, ante una de las mejores cosechas

Las exportaciones de este cereal crecerían un 44% interanual, y alcanzarían las 11 millones de toneladas. Los despachos al exterior de la soja, por su parte, aumentarían un 14% entre campañas, estimándose en 5,2 millones de toneladas. Por el lado del maíz, en cambio, se prevé un retroceso interanual del 7,6%, ubicándose en 33,5 millones de toneladas. Si además se considera el envío al exterior proyectado de aceites y subproductos para la campaña 2024/25, el despacho total al exterior entre los principales complejos cerealeros y oleaginosos alcanzaría 97,4 millones de toneladas, registrando un incremento del 3% entre campañas. En este contexto, la Bolsa rosarina estima que el agro aportará U$S 31.633 millones en 2025. Durante el primer cuatrimestre del año el agro liquidó un total estimado de U$S 10.600 millones, considerando tanto el Mercado Libre de Cambios como las divisas aportadas al mercado financiero (CCL) bajo el esquema del denominado “dólar blend” vigente en la primera parte de 2025. Este monto es U$S 2.000 millones superior al registrado en igual período del año pasado y constituye el tercer mayor valor para un primer cuatrimestre en los últimos diez años, solo por detrás de 2021 y 2022, cuando los precios internacionales de los productos agroindustriales alcanzaron niveles históricamente elevados.