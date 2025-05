Patricia Lizárraga asumirá la banca del renunciante José Orellana, condenado por abuso sexual

De esta manera, la Legislatura evitó tener que expulsar del cuerpo colegiado al ex diputado dado que la condena incluye una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. De no haber dado un paso al costado, la Justicia debía notificar a la Cámara de la sentencia firme. La propia Ley Orgánica de Partidos Políticos (5.454 y sus modificatorias) establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos personas condenadas con sentencia firme, aunque sólo por el término de la condena.