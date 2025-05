La cosecha de limón en Alpachiri, llevada a la gran pantalla

- “Tierra de Citrus” es tu estreno; ¿cómo lograste hacerla? ¿Tuviste apoyo del Incaa, por ejemplo? - Hubo varías procesos de producción entre ellos también recibí aportes y ayuda con el Fondo Nacional de Artes, pero luego acá en EE.UU. sí fui buscando mecenas o gente interesada en invertir en la película. Justamente una fundación también creada por un argentino americano “Make art not war”, me estuvo ayudando. Sabía que se estaba empezando a parar todo con el Incaa y además primera película, donde me encargué al 100 de la producción ejecutiva, pero bueno, es una realización pequeña. Se grabó con una cámara que se usa para documentales. Me interesó retratar este mundo como una fábula, donde el personaje principal tiene 13 años.