El cine tucumano compite en Jujuy

En diálogo con LA GACETA, ya como vocera del colectivo Tucumán Audiovisual (TA), reconoció que hay una fuerte expectativa en el sector en torno al monto de la nueva partida presupuestaria del Fondo de Fomento para este año. “Se encuentra retrasada la definición, pero confiamos en que el Gobierno apostará tanto a esta como a las demás industrias de la economía del conocimiento. Como no está el presupuesto, no están actualmente en marcha concursos provinciales, lo que nos preocupa porque los recursos tucumanos son la principal herramienta de fomento. A nivel nacional, en el Incaa, bajo la actual gestión, no aprobó ninguna película y el impacto se hizo sentir en Tucumán; para todos los fines prácticos está inactivo. Hay películas, series y otros proyectos que quedaron paradas en distintas etapas de su producción. Cada rodaje representa oportunidades de crecimiento para el sector y la inversión -por derrame- alcanza a 25 rubros de la economía, incluyendo lo hotelero, gastronómico, transporte, seguridad y contable, aparte de lo artístico”.