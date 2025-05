Aníbal Bellomio: “Hay que cuidar la arquitectura original de todos los pueblos"

Su vínculo con Tucumán es firme, aunque sus días transcurran entre obras en Japón, Estados Unidos o México. “Soy egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, estudié y viví acá hasta los 26 años. Después me fui a Buenos Aires y surgió una posibilidad de hacer una pasantía en el estudio del arquitecto César Pelli. Era un convenio con varias universidades, me presenté y tuve la suerte de quedar. La idea era ir por nueve meses y volver, pero me ofrecieron quedarme otros nueve y después ya me contrataron como empleado”. Actualmente reside en New Haven, la misma ciudad donde vivía Pelli. “Vengo casi todos los años a Tucumán, a ver a la familia. Extraño las comidas, el clima. Después de los inviernos que pasé allá, juré no quejarme nunca más del calor. El invierno donde vivo es muy crudo, muy oscuro”. Cuando se le pregunta qué es lo que más extraña en lo gastronómico, no duda: “Es polémico, pero creo que lo más fuerte y único de la comida tucumana es el desayuno y la merienda. La oferta que tienen aquí para eso no existe en ningún otro lado. Medialunas, tortillas, facturas, tostados con licuados… ese tentempié de mitad del día es lo que más disfruto”. Tiene mucha familia en la provincia: sus padres, hermanos y sobrinos. Su hijo —único— ya terminó la universidad y estudió abogacía, diplomacia y ciencias políticas. “Habla perfecto español y le gusta venir siempre”, dice.