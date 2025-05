Rodolfo Miani: “Tucumán tiene una arquitectura potente, con mucha personalidad”

Para el arquitecto y socio del estudio BMA, la sustentabilidad necesita algo más que voluntad: necesita estructura, decisión política y marcos de incentivo. “Ningún inversor, ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo, va a asumir un 10 o 12 por ciento más en los costos de construcción si no tiene una ventaja concreta a cambio. En Estados Unidos, por ejemplo, si hacés un edificio sustentable, tenés beneficios fiscales. Eso cambia todo. Eso hace que el desarrollo sustentable sea viable”, explica. Y subraya una idea fundamental: las políticas públicas no deben quedarse en el enunciado. “Si no hay leyes, reglamentos, beneficios o exigencias reales, la sustentabilidad queda en otro plano. Todos decimos estar preocupados por el ambiente, pero a la hora de actuar, si no hay un incentivo o una exigencia, no pasa nada”.