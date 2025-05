Tres interrogantes sobre la denuncia judicial de la Municipalidad

Un reclamo que inició todo: ¿por qué había diferencias en los registros?

La denuncia de la Municipalidad ante la Justicia penal por presunto fraude a la administración pública por $500 millones se inició como consecuencia de un reclamo del Poder Ejecutivo a San Miguel de Tucumán, en agosto de 2024. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, envió a la intendenta Rossana Chahla una notificación formal con el desagregado del pasivo que tenía el Municipio. Entre distintos conceptos, encendió las alarmas una diferencia sustancial en cuanto a las asistencias financieras reintegrables: según la Casa de Gobierno, la deuda asciende a los $500 millones y fueron habilitados en 2020 mediante dos decretos de $250 millones cada uno (N°947/3 y N°1.798/3). Sin embargo, en la documentación oficial del Municipio sólo encontraron asentada una deuda por $250 millones. Al revisar los registros contables surgieron más dudas que certezas. Ocurre que las autoridades actuales detectaron que entre junio de 2020 y febrero de 2021, la Provincia giró a la Municipalidad un total de $1.000 millones: $500 millones como aportes financieros reintegrables y $500 millones como fondos no reintegrables. Según la denuncia radicada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, el cruzamiento de datos bancarios permitió establecer que en la cuenta registrada del Ejecutivo Municipal ingresaron sólo $500 millones, en cuatro desembolsos de $125 millones cada uno (la mitad por fondos reintegrables y la otra mitad como no reintegrables). Esos datos permitieron establecer que había una segunda cuenta a nombre de la Municipalidad, pero no oficializada. Allí se giró el dinero que no aparece en los registros y de allí surge la diferencia entre lo contabilizado por la Provincia y la Municipalidad.