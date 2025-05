Chahla sobre el presunto fraude financiero: "Es un tema institucional, no personal"

Cuando se hizo pública la demanda del municipio, Alfaro repasó que desde que dejó el cargo fue acusado por la gestión actual de haber malversado fondos. “En diciembre de 2023 eran más de $5.000 millones por los que me acusaban, del Consorcio Metropolitano. No sé nada de eso tampoco, no sé en qué quedó”, explicó para luego embistir contra la intendenta: “ahora porque llora con (Osvaldo) Jaldo y está en un proceso electoral tiene obsesión conmigo. Se pelea con Jaldo, con (Federico) Masso y con (Luis) Medina Ruiz, y el que paga la culpa soy yo. Que se tranquilice y gobierne”. Además, el titular del Partido por la Justicia Social (PJS) insistió con que no fue notificado en ningún momento por la Justicia sobre este tema. “Nunca recibí nada de la Justicia y ahora porque se acerca el período eleccionario sale esto, justo cuando (Chahla) se pelea con Jaldo. Tiene obsesión conmigo. Siento que estoy en el medio de una interna del Partido Justicialista”, había manifestado.