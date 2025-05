Transporte público: se devolverá el saldo de la tarjeta Ciudadana

Resolver de inmediato: concejales piden celeridad al municipio

Tras lo sucedido con las tarjetas del transporte público, los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos enviaron una nota a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) pidiendo información. La institución respondió que los saldos no transferidos están bajo la responsabilidad del municipio, así que la queja se desvió hacia el Ejecutivo. “Es urgente que el Municipio brinde explicaciones, diga cuánto dinero hay y cómo se va a devolver a los pasajeros. No puede ser que pasen tantas semanas en silencio de las autoridades respecto a que tienen esos remanentes en las arcas públicas. Esa plata no es del sistema ni del Estado: es de los tucumanos y debe volver a sus bolsillos. Después del caos que significó el cambio de sistema, la retención de los saldos sería la frutilla del postre de un abuso total y absoluto”, declararon.