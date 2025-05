Ejercicios para los tríceps: cómo eliminar las "alas de murciélago" de forma efectiva

Tres ejercicios con mancuerna para eliminar la flacidez de los tríceps

Para realizar el primer ejercicio podrás apoyar una rodilla en un banco o silla. Consiste en empujar hacia atrás movilizando únicamente el antebrazo. “El codo siempre debe estar por encima de la columna”, explica Priscilla y recuerda inclinar el tronco hacia adelante con la espalda recta. Con este ejercicio no se puede levantar demasiado peso porque el movimiento tiene que ser controlado, sino hay riesgo de lesionarse y no lograr el objetivo: “No quiero que muevas con otro músculo que no sea el trícep”, indica.