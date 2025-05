Los hombres que hicieron historia en la alfombra roja de la Met Gala

La muestra está inspirada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009) de Monica L. Miller, académica de la Universidad de Columbia, quien será la curadora del evento junto con Andrew Bolton. Según la autora, el dandismo negro “es vestir sabiamente y muy bien” y, por su parte, Vogue explicó que la exhibición “ilustrará cómo los hombres negros pasaron de ser esclavizados y estilizados como artículos de lujo, adquiridos como cualquier otro signo de riqueza y estatus, a ser individuos autónomos que marcan tendencias en todo el mundo”.