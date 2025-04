MET Gala 2025: un giro con una consigna que cambia todos los paradigmas

En este caso, la consigna para los invitados es “Tailored for You” (“Hecho a la medida”), lo que apunta a una interpretación personalizada del estilo masculino, desde una perspectiva íntima y refinada. La propuesta fue tomada del libro de Monica Miller, directora de Estudios Africanos en Barnard College –Universidad de Columbia–, “Slaves to Fashion: Black Dandysim and the Styling of Black Diasporic Identy”, publicado en 2009.