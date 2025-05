Claudia Piñeiro: "Siempre hubo relación entre el poder y las trabajadoras sexuales"

Dolor y felicidad

A modo de ejemplo, Piñeiro habla de la película “Aún estoy aquí” (drama biográfico político, dirigido por Walter Salles). Recuerda que en esa reunión de camaradería surgió la conversación sobre ese filme, en el que una madre se esforzaba porque sus hijos, a pesar de que le habían secuestrado al marido, siempre estuvieran sonrientes en las fotos y siguieran teniendo felicidad en esa casa. “Por un lado, algunos decíamos, pero pará, le secuestraron al marido, ¿está bien que tengan esa felicidad?... ella en la película dice ‘a mí no me van a robar también esto’. Es decir ‘ya me robaron un montón de cosas, esto no me lo van a robar’. Y muchos, cuando hablábamos de esa escena, nos sentíamos referidos al momento actual de la Argentina, ‘hay un montón de cosas en las que la estoy pasando mal porque no me gustan, pero hay otras que no me las pueden robar, las tengo que defender como sea, y son nuestras’. En ese refugio a lo mejor podemos ser felices, porque yo veo alrededor mucha gente muy mal y yo misma a veces me levanto y digo uh ¿qué va a pasar hoy?... Una nueva marcha de jubilados, una nueva manifestación que no sabés si nos van a golpear, lo que sea que me preocupa, todo eso existe y no podemos ser negadores –resalta-, pero sí decir ‘tenemos un lugar de refugio, para que no se me vayan las ganas de vivir, de alguna forma’”.