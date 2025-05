La muerte ajena*

El taxi me espera afuera como cada mañana cuando termina el programa que conduzco: Apenas sale el sol. El recepcionista me avisa que el auto ya está disponible desde hace unos minutos. Casi no lo escucho; sus palabras me llegan como un eco lejano, una voz que atraviesa capas de sinsentido, sin que yo logre distinguir qué dice. No puedo quitar mi vista de la pantalla, prendida como una garrapata a la imagen del edificio desde donde cayó ella. Afuera, el taxista toca bocina. Me sobresalto. El muchacho quiere saber, ¿La conocés? ¿Quién es? Intuye la verdad: mi rara actitud tiene que ver con ella. Miento, vuelvo a negar; y luego digo, Perdón, me espera el taxi. No bien me excuso, trato de ponerme en marcha para evitar más preguntas. Sin embargo, involuntariamente, casi como una autómata, de camino a la puerta contesto las que quedaron en el aire, esas a las que no pude ponerles palabras un segundo atrás, aunque lo digo con un tono tan bajo que es probable que el chico no llegue a escucharme: