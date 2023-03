Claudia Piñeiro: “No hay que dejar de hablar”

-Nunca había hecho una continuación. No estaba en los planes pero el escritor Guillermo Martínez, de quien soy muy amiga, fue a dar un curso a EE.UU. y llevó varias novelas latinoamericanas, entre ellas, Tuya. Y me dijo “tenés que seguir con este personaje”. Me lo planteé porque el personaje asesina a la amante de su marido y termina en la cárcel, y yo no conocía nada de ese mundo. El me recordó El Talentoso señor Ripley de Patricia Highsmith y el grado de empatía que tenemos con ese hombre pese a haber asesinado. Pensé: qué alta me dejó la vara. En la pandemia volví a pensarlo y me di cuenta que habían pasado 15 años y que la protagonista podía salir por buena conducta. Inés, este personaje tan machista y conservador sale a un mundo totalmente distinto por los cambios exponenciales que encuentra en la calle. Uno de esos cambios es su apellido: ahora es Experey, por su condición de ex. Su vida, que antes creyó perfecta, pasó a ser una vida artificial por sus vínculos con “mujeres reales” en la cárcel.