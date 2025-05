Un exjugador de Boca bancó a Herrón: “Está listo para ser DT”

Ceballos también se refirió a su presente en All Boys, aunque no pierde de vista su objetivo de regresar al “Xeneize”. "Quiero disfrutar mi paso por All Boys, tratar de llevarlo a lo más alto, que es lo que el club se merece. Y levantar, porque venimos de algunos partidos flojos. La idea es entrar al Reducido y pensar en el ascenso. Quiero seguir creciendo, aprendiendo día a día, y tratar de volver a Boca para seguir demostrando", dijo.