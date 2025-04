“Preguntale a Gago”: la llamativa mención de Caruso Lombardi en medio de un debate político

"Si vos hablás mucho y no hacés nada, no sirve", aseguró Caruso Lombardi

En su mensaje, Caruso apuntó contra quienes prometen pero no cumplen. “Si vos hablás mucho y no hacés nada, no sirve. Vos tenés que hacer, si vos hacés la gente te va a querer y por eso a la gente le pido el voto porque vamos a hacer, por eso me voy a meter en la política”, afirmó con convicción.