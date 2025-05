Milei anticipa una inflación más baja de la proyectada

“Nosotros somos optimistas en cuanto a que todos los pronósticos catastróficos que tiraron no se van a materializar”, aseguró el jefe de Estado en diálogo con el periodista Luis Gasulla en radio El Observador. Milei aludió a las estimaciones privadas acerca del impacto del cambio del régimen cambiario a uno de flotación entre bandas que, según los consultores, se trasladaría a precios en los meses subsiguientes. “Bueno, si estuviéramos en el mismo nivel (de marzo) ya sería un logro. Nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de que pueda ser menor”, reveló el mandatario aunque no quiso dar más detalles. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue del 3,7%, debido a la alta volatilidad de los precios. El mes pasado, tras los anuncios cambiarios, el Gobierno ajustó las marcas sobre los formadores de precios para que no trasladen el mayor costo a los consumidores, partiendo de la base de pisar el dólar hacia la banda inferior ($ 1.000), sin intervenciones en el mercado por parte del Banco Central. Todo esto obligó a los analistas a recalcular la inflación. Ahoran ubican al IPC en un rango de entre 2,5% -el pronóstico más optimista de la consultora de Orlando Ferreres- y 3,8%, que es más pesimista por parte de Analytica.