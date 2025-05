VIDEO. Stand up: “El Pela” hace catarsis con las relaciones tóxicas

Después que se separó de su primera esposa, tuvo varias parejas que no funcionaron. Su soltería duró cinco años, hasta que en 2017 llegó a sus manos la supuesta salvación: Tinder. “Fue lo peor que me pasó. Tuve cuatro citas en una semana. A la cuarta chica que me hizo las mismas típicas preguntas de interrogatorio, corté la salida a los 20 minutos y volví a casa”, resume con humor su experiencia.