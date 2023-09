Una charla show de “Basta de amores de mierda” en el teatro Mercedes Sosa

Es un “chamuyero” que se transformó en un escritor, y que descubrió que podía hacer catarsis luego de vivir relaciones tóxicas.

Cuando Gonzalo “El Pela” Romero compartió sus textos en las redes sociales pasó de 5.000 a un millón de seguidores en Facebook. “Sin duda aplico lo que escribo. No es que escribo lo que deseo ser, sino que soy lo que escribo”. Además, resaltó que la abrumadora fama lo llegó a superar y a desbordar.

Esta noche a las 21, en el Teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), presentará una nueva charla sobre “Basta de amores de mierda”, un libro que lleva su quinta versión.

Es que en la última página del cuarto libro había una casilla de mail donde se podía contar lo peor que le haya pasado a los lectores, “porque el cierre de la saga de Basta de Amores de Mierda va a ser 50 historias de mierda de los lectores”, aclaró.

Todo comenzó cuando una ex lo dejó 12 veces en 10 meses, confiesa. “Yo no quise ser escritor, soy músico, me hubiera encantado no escribir estos libros, pero una ex me dejó 12 veces en 10 meses y ahí arrancó ´Basta de Amores de Mierda´, fue ahí que comencé a escribir sobre eso”, explica.

No es la primera vez que se presenta en esta ciudad. Se sabe que se trata de un show con gran interacción con el público, en el que se viven situaciones particulares. Romero adelanta: “Trato de ir por distintas relaciones, contando el tipo de relación que tuve yo. Hablo de temas que duelen, con un poco de humor, y buscando que la gente se vaya intentando saber si la persona que tiene al lado le hace bien o es una relación tóxica”; expresó.

Cuando se le pregunta quiénes sufren más en las relaciones, el escritor respondió: “A los hombres nos crían para no demostrar los sentimientos, en cambio la mujer lo demuestra mucho más, pero es una cuestión social. Lo sufren por igual, hombres y mujeres, pero lo demuestran mucho más las mujeres”.

“El Pela” Romero es uno de los escritores más leídos de los últimos años, con más de 250.000 libros vendidos entre Argentina, Chile, Uruguay, México y España.

“Son cosas que me pasaron a mí”, sostiene, netamente autorreferencial.

Los libros trabajan como una herramienta de ayuda para detectar, cortar o evitar una relación tóxica y su público es estrictamente femenino, aunque remarca que esto fue cambiando con el tiempo: “La verdad es que vamos escalando”.

En rigor, en las primeras charlas las mujeres significaban el 95% de los espectadores pero hoy la relación es de 80 a 20% con los hombres.

Su espectáculo lleva convocados a más de 60.000 espectadores. Y puede considerarse un stand up con formato de charla como él las llama.

En una entrevista con un portal precisó que hace todo lo contrario a lo que hacía Will Smith, en la película ‘Hitch: especialista en seducción’. “Nada más lejos. Smith en el film habla de la seducción pero yo creo que no hay una técnica para conquistar”, asevera.