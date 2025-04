A 50 años del fin de la guerra de Vietnam: el cine y la música denunciaron la insensatez

“The End”

El trayecto de una patrulla por el río en “Apocalypse Now” (Francis Ford Coppola) lleva la música de The Doors (“The End”) que es también toda una definición desde su propio nombre. El capitán Kilgore (que expresaba placenteramente “me encanta el olor del napalm por la mañana”), previamente, lanza un brutal asalto en helicóptero contra la aldea del Viet Cong en medio de ataques aéreos y con napalm, mientras suena “La cabalgata de las valquirias” (Richard Wagner) en los altavoces del helicóptero y se toma la playa. (“Apocalypse Now Redux” con 49 minutos más que la original se lanzó en 2021 y más recientemente una tercera versión, “Apocalypse Now Final Cut”, que dura unos 35 minutos más que la original y unos 15 menos que la versión “Redux”).