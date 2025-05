Aunque un 37% desea vivir una experiencia swinger, apenas un 6% la ha concretado

Aunque la mayoría aún no se anima a dar el paso, el deseo de explorar nuevos formatos de pareja se acentúa en Argentina. Así lo revela el informe Radiografía de la No Monogamia en Argentina, presentado por Gleeden, una app de citas extramatrimoniales y no monógamas diseñada por y para mujeres. Uno de los datos más llamativos del estudio es el aumento sostenido del interés por el estilo de vida swinger.