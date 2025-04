El Senado recordó al papa Francisco

Durante la sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila manifestó que “sin lugar a dudas el papa Francisco fue un líder, un estadista de primer nivel internacional, respetado por cristianos y no cristianos”. “Para interpretar a Francisco teníamos que estar preparados, y creo lamentablemente que no lo estuvimos; y peor aún, no lo estamos. Mientras el papa hacía enormes esfuerzos por la paz en el mundo, aquí en Argentina, en su país, le cuestionábamos con una mirada miope por qué no venía”, reflexionó. “Hablamos mucho del Papa, de su mensaje, pero no lo llevamos a la acción. El Papa no tenía camiseta política, aunque muchos querían ponerle”, apuntó.