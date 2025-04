Cruce entre Milei y Macri por las negociaciones en Buenos Aires: "Que traiga la factura y la muestre"

La réplica presidencial no solo busca desmentir los dichos de Macri, sino también marcar territorio dentro de una interna que crece al calor de las negociaciones para construir una alianza competitiva en territorio bonaerense. En este sentido, Milei apuntó directamente contra sectores que buscan obstaculizar el entendimiento entre libertarios y macristas: “Puede ser que un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero marcha muy fuerte, y no tengo ninguna duda de que entre (José Luis) Espert, (Cristian) Ritondo y (Diego) Santilli se van a poner de acuerdo para armar una estructura supercompetitiva para arrebatarle la Provincia al soviético, comunista, bolchevique”, dijo en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.