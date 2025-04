Elisa Carrió ratificó que será candidata a diputada: "La República está en peligro"

Por otro lado, criticó a los primeros en las listas del PRO y La Libertad Avanza (LLA) para ser legisladores porteños. "La implosión de PRO y la falta de definición sobre sus alianzas hizo que tengamos que ir solos a las elecciones para tener una propuesta nítida, para poner el foco en los vecinos, para no meternos en una interna que no nos corresponde, pero además en un posicionamiento político de PRO con La Libertad Avanza, que no queremos entrar ahí".