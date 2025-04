El dólar sigue en baja y suben las reservas del Central

El Banco Central no intervino en el mercado de cambios por cuarta rueda consecutiva tras la flexibilización de los controles cambiarios. En la plaza mayorista continuó firme la oferta privada, con U$S 563,7 millones operados en el segmento de contado- que se dio a la par de un nuevo retroceso del dólar mayorista, que finalizó ofrecido a $1.094, con una baja de 41 pesos o 3,6 por ciento. Las reservas internacionales del BCRA aumentaron U$S 183 millones, a U$S 38.795 millones, el punto más alto desde el 3 de abril de 2023.