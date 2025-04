El boom y la relevancia de la creatina

En el mundo del CrossFit, los efectos parecen ser más uniformes. Las sesiones de entrenamiento combinan fuerza, resistencia y explosividad, lo que hace que la suplementación con creatina cobre sentido. “Me ayudó a mejorar la recuperación entre sesiones, lo que me permitió sostener rutinas más exigentes sin caer en el agotamiento”, explica Nicolás Martini, profesor de educación física y coach en Laly Gym, Box de CrossFit en Tafí Viejo. No obstante, insiste en que no es una solución mágica. “Si no entrenás y comés bien, además de descansar lo suficiente, no te va a hacer ganar músculo ni fuerza por sí sola. Es sólo una herramienta más dentro de un plan integral”, enfatiza.