Luis Caputo puso en marcha la Fase 3 del plan económico

Según el cronograma acordado con el FMI, U$S 12.000 millones ingresarán el martes 15 de este mes, mientras que otros U$S 3.600 millones provendrán de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, el Banco Central realizará una operación de repo por U$S 2.000 millones, lo que elevará el refuerzo total de reservas a U$S 19.600 millones en los próximos 60 días.