Javier Milei, por cadena nacional: “Eliminamos el cepo para siempre”

“Este programa, entre FMI, Banco Mundial, BID, y un REPO del Banco Central, asciende a U$S 32.000 millones, de los cuales U$S 19.600 serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para mayo las reservas brutas del BCRA estarán en torno a los U$S 50.000 millones. Con este nivel de reservas podemos respaldar todos los pesos existentes de nuestra economía, brindando más seguridad monetaria a nuestros ciudadanos”, afirmó.