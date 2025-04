Cáncer de mama: estos son los síntomas tempranos que muchas mujeres pasan por alto

Irregularidades que pueden indicar cáncer de mama

Aunque la aparición de bultos en el pecho no son necesariamente cáncer, la mayoría de los hombres con cáncer de seno presentaron bultos en el área, según indica el portel Medline Plus. Existe una serie de sintomatologías que pueden funcionar como indicadores. Si bien no son exclusivas del cáncer de mama, es recomendable consultar con un especialistas en caso de padecerlas. Estas son: