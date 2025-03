El dólar "blue" y los financieros superan los $1.300: las cinco claves de la suba

La escalada de los dólares alternativos responde a la incertidumbre que domina el mercado financiero. En primer lugar, las dudas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generan inquietud. Aunque tanto el Gobierno como el organismo aseguran avances en las negociaciones, todavía no hay certezas sobre el monto final ni sobre las condiciones que se impondrán. Se estima un acuerdo por US$ 20.000 millones, con una parte destinada a repagar vencimientos y otra, posiblemente de US$ 6.000 millones, para fortalecer las reservas del Banco Central.