"Ayer se movilizaron los que reivindican asesinos y terroristas", apuntó el diputado Espert

En otro tramo de sus declaraciones, Espert reconoció que en La Libertad Avanza cometieron ciertos errores, los cuales, según él, sirvieron de disparador para que el kirchnerismo se sintiera con fuerzas para iniciar un proceso "destituyente". No obstante, advirtió que este intento no tendrá éxito. "No van a poder lograrlo", expresó, según publicó el diario "Los Andes".