Tras la aprobación del DNU, respira el mercado y el dólar terminó a la baja

Luego de que la Cámara de Diputados le dio vía libre al DNU para negociar con el FMI, el dólar blue baja con fuerza y cotiza a $1.245 para la compra y $1.265 para la venta. El Banco Central vendió dólares por quinta jornada consecutiva, al desprenderse de otros US$ 77 millones, para acumular una sangría de US$ 1.008 millones desde el viernes pasado. De esta forma, las reservas internacionales de la autoridad monetaria bajaron US$ 262 millones, hasta los US$ 26.783 millones.